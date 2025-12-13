Alcaldía de Rionegro anunció sanciones contra personas que protagonizaron “guerra de bengalas”

Pareciera que los paisas no aprenden la lección con la pólvora, ya que la polémica “guerra de bengalas” no solo se hizo viral en el municipio de Remedios sino que ahora en el Oriente antioqueño varias personas protagonizaron un nuevo enfrentamiento con estos elementos.

El hecho, que se conoció en los últimos días, quedó registrado en video y mostró a varias personas, pertenecientes a un establecimiento de comidas, manipulando pirotecnia de manera peligrosa y en medio de la calle.

Tras viralizarse el mencionado video, autoridades locales abrieron la respectiva investigación y, con apoyo de la Policía Nacional, identificó a los implicados. Además, las autoridades impusieron las medidas contempladas en el Código Nacional de Policía y por violar el decreto que prohíbe el uso de pólvora en el municipio.

Según indicó la secretaria de Seguridad de Rionegro, Carolina Tejada, los involucrados en la denominada “guerra de bengalas” debieron pedir disculpas e igualmente serán sancionados.



Bengalas. Foto: Freepik.

"Algunos ciudadanos manipulaban de forma irresponsable pólvora, colocando en riesgo no solamente su integridad, sino la de los transeúntes que pasaban por el lugar. Estos ciudadanos ofrecieron una disculpa pública, la cual valoramos y la cual agradecemos el reconocimiento de este hecho tan lamentable", expresó la funcionaria.

Desde la Alcaldía reiteraron que en Rionegro está totalmente prohibido el uso, venta, porte o manipulación de artículos pirotécnicos y que la norma no admite interpretaciones ni excepciones, entre otras cosas, porque pone en riesgo a los demás ciudadanos del municipio.