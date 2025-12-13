En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcaldía de Rionegro anunció sanciones contra personas que protagonizaron “guerra de bengalas”

Alcaldía de Rionegro anunció sanciones contra personas que protagonizaron “guerra de bengalas”

Los involucrados en la polémica práctica debieron pedir disculpas e igualmente serán sancionados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad