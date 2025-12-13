Terror por anuncio de paro armado del ELN: Noticias de la Mañana, 13 de diciembre de 2025

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El presidente de la República Gustavo Petro suspendió la extradición de 'alias Araña', el jefe de los comandos de frontera.
- El ELN anunció un paro armado de 72 horas que comenzará a regir a partir de mañana, 14 de diciembre, por las "constantes amenazas por parte de Donald Trump hacia Colombia".
- La Corte Constitucional abrió un desacato en contra del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por incumplir la orden de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
- El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, habló sobre el paro armado en todo el país anunciado por el ELN.
- El Consejo de Estado negó varias solicitudes de pruebas dentreo del proceso de nulidad electoral, que buscan determinar si Cielo Rusinque cumple los requisitos académicos para ser nombrada superintendente de Industria y Comercio.
- En Bogotá, tras la captura de once personas que habrían realizado ataques terroristas en universidades en Bogotá, la Alcaldía Mayor confirmó que no se trataba de estudiantes y que son financiados en Medellín.
- Marcela Martínez, subdirectora de Acciones Colectivas de la Secretaría de Salud de Bogotá, dio detalles sobre los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora en diciembre.
- Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de enviar frambuesas con talio que acabaron con la vida de dos niñas en Bogotá, dio declaraciones acerca de lo sucedido y las acusaciones en su contra.
Escuche el programa completo aquí: