Terror por anuncio de paro armado del ELN: Noticias de la Mañana, 13 de diciembre de 2025

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El presidente de la República Gustavo Petro suspendió la extradición de 'alias Araña' , el jefe de los comandos de frontera.

, el jefe de los comandos de frontera. El ELN anunció un paro armado de 72 horas que comenzará a regir a partir de mañana , 14 de diciembre, por las "constantes amenazas por parte de Donald Trump hacia Colombia".

, 14 de diciembre, por las "constantes amenazas por parte de Donald Trump hacia Colombia". La Corte Constitucional abrió un desacato en contra del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por incumplir la orden de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

por incumplir la orden de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga , habló sobre el paro armado en todo el país anunciado por el ELN.

, habló sobre el paro armado en todo el país anunciado por el ELN. El Consejo de Estado negó varias solicitudes de pruebas dentreo del proceso de nulidad electoral, que buscan determinar si Cielo Rusinque cumple los requisitos académicos para ser nombrada superintendente de Industria y Comercio .

. En Bogotá, tras la captura de once personas que habrían realizado ataques terroristas en universidades en Bogotá, l a Alcaldía Mayor confirmó que no se trataba de estudiantes y que son financiados en Medellín.

Marcela Martínez, subdirectora de Acciones Colectivas de la Secretaría de Salud de Bogotá , dio detalles sobre los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora en diciembre.

, dio detalles sobre los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora en diciembre. Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de enviar frambuesas con talio que acabaron con la vida de dos niñas en Bogotá, dio declaraciones acerca de lo sucedido y las acusaciones en su contra.

Escuche el programa completo aquí: