Voraz incendio en el occidente de Bucaramanga deja más de 50 viviendas destruidas

Voraz incendio en el occidente de Bucaramanga deja más de 50 viviendas destruidas

El incendio de grandes proporciones dejó decenas de familias damnificadas en el Asentamiento Humano 12 de Octubre de Bucaramanga y obligó a un despliegue total de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Devastador incendio en el occidente de Bucaramanga.jpg
Imagen de La Defensa Civil. Devastador incendio en el occidente de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

