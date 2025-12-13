Voraz incendio en el occidente de Bucaramanga deja más de 50 viviendas destruidas

Una grave emergencia se registra en el norte de Bucaramanga, donde un incendio de grandes proporciones arrasó con más de 50 viviendas en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, ubicado cerca del barrio Santander, sector Las Pilas. La conflagración obligó a la activación de todos los organismos de socorro del área metropolitana.

Las llamas avanzaron rápidamente sin control, generando escenas de angustia entre la comunidad. En videos grabados por habitantes del sector se observa a familias completas, incluidos niños y animales, pidiendo ayuda desesperadamente mientras el fuego consumía sus viviendas.

De manera preliminar, las autoridades reportan al menos cinco personas con quemaduras de primer y segundo grado, quienes fueron trasladadas en ambulancias a distintos centros asistenciales. La magnitud del incendio llevó a que cuerpos de bomberos de Bucaramanga y municipios vecinos trabajaran de manera conjunta durante más de tres horas para lograr controlar la emergencia.

El director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Villarreal, explicó que fue necesario un despliegue total de capacidades.



“Se requirió el apoyo de todos los cuerpos de bomberos del área metropolitana. Fueron más de tres horas de trabajo continuo. La ayuda de la comunidad fue fundamental en un trabajo mancomunado. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio y varias personas fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios”, señaló.

La situación fue tan crítica que, tras la primera hora de labores, el oxígeno de los tanques del Cuerpo de Bomberos comenzó a agotarse, lo que dificultó las tareas de extinción. Además, las fuertes ráfagas de viento facilitaron la rápida propagación del fuego entre las viviendas, muchas de ellas construidas con materiales altamente inflamables.

La Defensa Civil prestó apoyo en atención prehospitalaria, traslado de pacientes y labores de extinción, desplegando un importante operativo con tres ambulancias, una unidad de rescate, dos camionetas y 35 voluntarios, provenientes de los grupos de Ciudad Bonita, Piedecuesta, La Joya y Gaitán.

Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo adelanta el censo y el balance oficial de las personas damnificadas, mientras se evalúan las condiciones de seguridad del sector y se avanza en la investigación para establecer las causas del incendio.