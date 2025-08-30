Turistas denuncian que reconocido hotel colombiano tiene cámaras ocultas

Una fuerte polémica tiene envuelta a un hotel colombiano, ubicado en Turbaco, Bolívar, luego de que turistas denunciaran que había una cámara de vigilancia escondida en un humificador.

Los hechos se difundieron el pasado 25 de agosto a través de TikTok, donde los usuarios denunciaron lo que señalan irrespeto a su privacidad.

La publicación incluye videos donde se observa la cámara, además de conversaciones con los dueños del hotel.

En la denuncia, las personas aseguran que "observamos un supuesto humidificador conectado en el lugar, notamos irregularidades en el objeto. En particular, llamó nuestra atención que estaba pegado al tomacorriente con algún tipo de adhesivo y que además tenía una abrazadera metálica".

Afirmaron que, al hacer el reclamo a la recepción del hotel, les informaron que se trataba de un dispensador con sensor dañado, que podría ser desconectado en cualquier momento. Sin embargo, los usuarios lo abrieron y notaron que se trataba de una cámara espía.

Los turistas dijeron que se sentían vulnerados. "Expresamos temor por nuestra seguridad y por el uso que pueda darse al material grabado sin consentimiento", concluyeron.

Frente a las acusaciones, en un video compartido en su cuenta de Instagram, Carlos L’Hoeste, propietario del hotel, respondió a la situación y aclaró lo que sucedió.

"Sí, efectivamente había un dispositivo ubicado en la sala, que es una zona social, no privada, y nunca, pero jamás estuvo ubicado ese dispositivo en una habitación", dijo el hombre.

Además, aclaró que el dispositivo era usado con fines de seguridad: "En algún momento, cuando funcionó, nunca fue para violar o vigilar la intimidad de nuestros visitantes. Tercero, nunca fue utilizada de manera indebida, de eso doy garantía y lamento profundamente que todo terminara de esta forma".

El hombre informó que frente a los cuestionamientos que la situación ha generado respecto a la intimidad que los visitantes, el hotel ha tomado una importante medida. "Hemos tomado la decisión de retirar cualquier dispositivo, manteniendo únicamente cámaras externas, con el único fin de velar con la seguridad, tal como lo permite la ley", dijo en sus redes sociales.