“Tuve una caída en Cartagena”: presidente Petro, con foto, justifica inasistencia a evento en Chocó

El presidente Gustavo Petro explicó por qué en los últimos días ‘desapareció’ de la agenda pública. Por ejemplo, este martes, no asistió a un evento de conectividad que estaba programado en Lloró, Chocó.

“El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Chocó”, dijo en su cuenta de X. El presidente acompañó su explicación con una fotografía en la que se le ve la rodilla lastimada.

Esta versión del presidente es distinta a la que dio el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, quien explicó que Petro se encontraba en Bogotá resolviendo asuntos de relaciones internacionales relacionados con el conflicto entre Palestina e Israel.

"El presidente tenía todo el deseo de acompañarnos, pero en este momento estamos dentro de un conflicto entre Palestina e Israel y al presidente le tocó quedarse en Bogotá, resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales", dijo.

Otra versión

Otra versión entregó en Mañanas Blu Luis Fernando Velasco , ministro del Interior, quien manifestó que había estado en varias reuniones con el primer mandario.

"Estuve con él esta semana en dos reuniones. Por eso me extraña que digan que no aparece en la agenda pública. Mire, el lunes estuvimos muy larga, entre otras cosas, se prolongó bastante. La habíamos previsto de hora y media y terminamos por alargándola, no sé, tal vez cuatro horas, sobre seguridad, todo el tema de las elecciones. Está bien de salud el señor presidente”, dijo.