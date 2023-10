¿Dónde está el presidente Petro? Esto respondió mininterior en Mañanas Blu

El paradero del presidente de un país siempre es un tema de interés público, y Colombia no es la excepción. En los últimos días, se ha generado cierta incertidumbre en torno a la agenda del presidente Gustavo Petro, ya que no ha tenido muchas apariciones públicas.

Para arrojar luz sobre esta situación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló con Néstor Morales en Mañanas Blu compartió detalles sobre la agenda reciente del presidente Petro, luego de que no asistiera a un evento en Lloró, Chocó.

"Estuve con él esta semana en dos reuniones, por eso me extraña que digan que no aparece en la agenda pública. Mire, el lunes estuvimos muy larga, entre otras cosas, se prolongó bastante, la habíamos previsto de hora y media y terminamos por arreglándola, no sé, tal vez cuatro horas, sobre seguridad, todo el tema de las acciones. Está bien de salud el señor presidente”, dijo.

Ala inquietud de muchos colombianos sobre la falta de apariciones públicas del presidente Petro. Velasco respondió que, en los últimos días, ha atendido reuniones hasta de cuatro horas.

"Tuvo una reunión de cuatro horas y luego pasó a Consejo de Ministros y estuvo hasta las, qué sé yo, 10:00 de la noche”, aclaró el funcionario.

Ante la preocupación sobre la falta de información transparente acerca del paradero del presidente Petro, Velasco aclaró que no era el funcionario responsable de la agenda del presidente, pero sugirió que existen decisiones importantes que están siendo tomadas en relación a los acuerdos de paz y que estas están ocupando gran parte del tiempo del presidente.

"Este país tiene una tarea y es la es desescalar el conflicto. Puede ser eso, pero obviamente quien tiene el manejo de eso es más Presidencia. Lo que yo quiero decirle es que esta semana tuve dos reuniones muy largas con el presidente, lo vi perfecto de salud y lo ve muy preocupado por los temas de la paz y por eso, y trabajando él personalmente en esos temas", añadió.