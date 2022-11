Uber cobra hasta unos $500.000 al mes al conductor; apps de taxi menos de $40000

Según Javier*, un conductor que trabaja con la aplicación de Uber que habló con BluRadio.com, “la falta de regulación le permite a Uber aprovecharse de los desempleados en Colombia”.

Publicidad

“Mientras que en varios estados de Estados Unidos la comisión que cobra Uber puede llegar al 5 %, en Colombia y otros lugares donde mantienen el monopolio, pretenden aumentar el cobro hasta el 30 %”, manifestó. Sin embargo, Adriana Garzón, vocera de Uber en Colombia, aseguró que en cualquier parte de Estados Unidos el cobro es similar al de Colombia: entre el 20 y el 30 %. (Vea también: Uber y PayU apoyarán a Distrito para que Bogotá sea líder digital del continente )

El denunciante explicó a Blu Radio:

Publicidad

Publicidad

Puso el ejemplo de un conductor que trabaja 12 horas diarias, quien hace unas 200 carreras al mes con un valor promedio de $10.000 por carrera. Es decir, recibe en promedio mensual $2.000.000 que se distribuyen de la siguiente forma:

25 % Comisión de Uber

20 % Combustible

10 % Mantenimiento

10 % Alimentación

08 % Seguros

27 % Mano de obra, depreciación, datos móviles y utilidad

Total: 100 %

Explicó que, después de cancelar los gastos, al conductor le queda un 27 %, que del ingreso promedio de $2.000.000, vendrían siendo $540.000 mensuales. Entre tanto, Uber se queda con unos 500.000 pesos haciendo la misma cuenta.

Publicidad

Publicidad

La situación no tiene comparación con aplicaciones de taxi, pues basándose en la misma cuenta de un ingreso mensual de 2.000.000, el conductor de taxi tendrá que pagar 17.000 pesos mensuales en SmartTaxi y 35.000 en Tappsi.

Entre tanto, en la aplicación EasyTaxy le cobran a un conductor $600 por carrera, que –en la misma cuenta de 10.000 pesos promedio por carrera- significaría el 6 % de comisión a la empresa, una amplia diferencia con Uber y su 25 %.

Publicidad

Una taxista le aseguró a BluRadio.com que un conductor de carro amarillo trabaja en dos tipos de turnos: corto, de 12 horas con un ingreso de unos 160.000 diarios, y largo, de 16 horas con un ingreso promedio de 200.000 diarios.

Publicidad

SmartTaxi $680 vs. Uber $40.000 por día

Publicidad

Con esa cuenta, si un taxista hace ese dinero usando solo la aplicación SmartTaxi, habría cancelado unos 680 pesos diarios (trabajando 25 días de 12 horas diarias), mientras que solo usando Uber habría cancelado 40.000 en el día.

Publicidad

Otro conductor de Uber a quien se identificó como Daniel*, confirmó las cifras y dijo que por tal motivo están evaluando la posibilidad de enviar una petición oficial a Uber para que disminuyan el porcentaje de comisión, el cual considera “extremadamente alto”. Que lo reduzcan al menos al 15 % para tener una rentabilidad mayor, dijo.

BluRadio.com se comunicó con Adriana Garzón, vocera de Uber en Colombia, quien confirmó que sí tienen el porcentaje de 25 % en cada servicio. (Vea también: Uber sigue volando: ya va en el Ubercóptero )

Publicidad

“Por cada viaje que un conductor realiza usando la plataforma de Uber, 75 % es consignado en la cuenta bancaria registrada por el conductor y el 25 % es el pago a Uber por el uso de la aplicación, el servicio de soporte a los conductores y el marketing que hacemos para que puedan tener cada vez más demanda de su servicio como conductores”, explicó.

Publicidad

Además, la vocera hizo énfasis en que la comisión se cobra por cada viaje y no es una renta fija mensual, por lo que si el conductor no presta sus servicios, no tendrá que pagarle a Uber.

"Una de las razones por las cuales miles de colombianos usan la aplicación de Uber como conductores es por la flexibilidad que les brinda la plataforma; ya que son dueños de su tiempo, teniendo la libertad de escoger cuántas horas y días a la semana conducen. Uber no exige un horario y pueden desconectarse de la plataforma cuando lo deseen”, finalizó. (Vea también: Llegó Cabify a Colombia, la empresa que sería competencia de Uber )

Publicidad

Respecto a la denuncia de uno de los conductores, según la cual “mantienen el monopolio”, Uber dijo que “no exige exclusividad a los socios conductores” y pueden usar otras que ofrezca el mercado sin penalidad.

Publicidad

*Los nombres fueron modificados por seguridad de los denunciantes.