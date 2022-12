Uber es el nuevo DMG: líder de taxista amenaza con paro de transportadores

Uno de los líderes de los taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, habló en Blu Radio sobre la amenaza de un paro de transportadores luego de que el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunciara que gestionará la regularización de Uber en el país.

Ospina, quien representa a un importante grupo de taxistas, aseguró que aunque no han definido la “hora cero” para el inicio de un paro de transportadores, supuestamente sí participarán tanto los conductores de vehículos amarillos como los del servicio público colectivo y servicio intermunicipal.



“Estamos por fijar la hora, entramos a asamblea amenaza (…) Todo el transporte público nos vamos a vincular en un paro nacional del transporte por lo que está haciendo las plataformas tecnológicas prestando un servicio no regulado por el Estado”, añadió.



Incluso, Ospina dijo que también están preocupados porque Uber, según él, se convirtió en una nueva pirámide.



“Hoy Uber es como un DMG. Los mismos taxistas se están endeudando para meterse. El 90 por ciento de los conductores de Uber y UberX son taxistas”, añadió.



Entre tanto, el líder del gremio criticó al vicepresidente Vargas Lleras, asegurando que es la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien debe ordenar que Uber se constituya como empresa de transporte en Colombia.



“El vicepresidente le dio un golpe de Estado a la institucionalidad y pasó por encima de la ministra. Colombia ya tiene reglamentados los modos de transporte. No logro entenderle al vicepresidente qué es lo que quiere regular”, agregó.



Ospina aceptó que desde que Uber entró al negocio del transporte en Colombia, los taxistas han ido entendiendo que el usuario no recibía el trato adecuado ni se estaba prestando un satisfactorio servicio.



“Le agradezco incluso a los de Uber que nos enseñaron cómo se trata un usuario, nos enseñaron que en Bogotá los taxistas estábamos pateando la lonchera, que estábamos maltratando a los usuarios, que teníamos carros incómodos”, dijo.



Finalmente, hizo un recuento de las opciones que, según él, le quedan a Uber para poder prestar el servicio de transporte en el país.



“Uber debe acomodarse, dos opciones le quedan a Uber, o crea empresa de transporte en Colombia o hace alianza con alguna empresa de taxis en Colombia”, finalizó.



