Últimas palabras de Petro como presidente: “Hasta aquí llegan los 11 millones que votaron por mí”

Gustavo Petro se despidió este 7 de agosto de la Casa de Nariño con una última declaración antes de abandonar oficialmente la sede de Gobierno, tras cuatro años como presidente de Colombia.

“Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional”, aseguró Petro.

En sus palabras también hizo referencia al Congreso de la República y a los señalamientos que, según dijo, recibió durante su Gobierno sobre un eventual cierre del Legislativo.

El momento en que Petro abandona la Casa de Nariño: "Hasta siempre" #HoyEnBlu pic.twitter.com/KVn91oLXeB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

“Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado, pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República. Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y, sobre todo, pueblo, el pueblo colombiano”, señaló.



Petro cerró su última intervención como mandatario con un mensaje de despedida y un agradecimiento a los soldados que lo acompañaron durante su administración.

“Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré”, expresó.

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Tras sus palabras, Petro salió de la Casa de Nariño acompañado por su hija Antonella, su hijo Nicolás y varios integrantes de su gabinete. Mientras sonaba el Himno Nacional, atravesó la Plaza de Armas por una calle de honor conformada por integrantes de la Guardia Presidencial, en la que fue su última caminata por este lugar como jefe de Estado.

Luego de atravesar la calle de honor, Petro se dirigió hacia las camionetas que lo esperaban a la salida de la Casa de Nariño, se subió a uno de los vehículos y abandonó la sede presidencial. Posteriormente también salió la Guardia Presidencial, cerrando así la ceremonia de despedida del mandatario saliente.