Ultimátum del CNE para definición de consultas interpartidistas regionales vence el 12 de marzo

El magistrado Heriberto Sanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó en Mañanas BLU la decisión de ampliar el plazo hasta el 12 de marzo para que las colectividades políticas decidan si participan en consultas interpartidistas de cara a las elecciones regionales el próximo 27 de octubre de 2019.



“Infortunadamente muy pocos partidos, como el Mais y la Asi, notificaron que iban a acudir a ese mecanismo [consulta interpartidista]”, indicó Sanabria al explicar las razones que motivaron la ampliación del plazo.



Sanabria también comunicó que el 12 de abril los movimientos podrán retractarse de dicha decisión.



“Nosotros tenemos alrededor de 15 partidos con personería jurídica y a eso tenemos el antecedente de que se ha permitido participar en las consultas a grupos significativos de ciudadanos.



Creemos que vamos a obtener alrededor de 600 grupos representat6ivos de ciudadanos en todo el país. Por eso necesitamos al 12 de abril, por tardar, saber qué partidos o qué movimientos van a acudir a la consulta, qué clase de consulta es y cuándo van a hacerlas para no improvisar”, añadió el presidente del CNE.



Para el magistrado Sanabria, es necesario que los partidos refuercen sus sistemas democráticos internos para evitar gastos a los colombianos.



“Nosotros hemos planteado en el CNE que se tiene que adelantar una reforma política, no coyuntural sino estructural. Aquí hay que plantear una reforma política para los próximos 20 años. A uno no lo pueden invitar a un torneo de fútbol y cambiarle las reglas en los mismos partidos”, sostuvo.



“Dentro de la reforma que está presentando el CNE es que se establezcan unas primarias obligatorias para todos los partidos, donde ellos puedan elegir sus candidatos y se democraticen internamente para evitar estos costos innecesarios en algún momento”, aseveró el presidente del CNE.



Escuche esta entrevista:









Publicidad