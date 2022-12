¿Un alivio? Ashley Madison borrará perfiles de usuario de forma gratuita

A través de un comunicado, Avid Life Media manifestó que borrará perfiles de usuario de forma gratuita, al menos de manera temporal.



"El proceso (de eliminar un perfil) involucra borrar los usuarios del disco duro y también las imágenes y los mensajes enviados a las casillas de otros usuarios", explicó la compañía (Lea también: Filtran datos de usuarios de Ashley Madison, portal de infieles hackeado ).



El sitio web Ahsley Madison, que busca pareja a personas casadas que quieren tener una relación extramatrimonial, dijo haber sido víctima de un ataque informático que pone en peligro la confidencialidad de su alrededor de 37 millones de usuarios anónimos.



La empresa propietaria del sitio señaló que las "rigurosas medidas de seguridad" no lograron impedir el ataque cibernético (Lea también: ¡Ojo! Su pareja le podría estar siendo infiel financieramente ).



La empresa no dijo cuántos usuarios podrían haberse visto afectados por la intrusión.



"Hemos podido asegurar nuestro sitio y cancelar el acceso no autorizado", afirmó la compañía, que dice estar trabajando con las autoridades para determinar quién se encuentra detrás del ataque (Lea también: ¿Acordaría con su pareja un ‘año de infidelidad’ sin recriminaciones? ).



"Todos los responsables de este acto de ciberterrorismo tendrán que asumir las consecuencias", aseguró la empresa.



Con EFE.