Los incumplimientos de Petro y otras "embarradas" en sus primeros 365 días de Gobierno

Este 7 de agosto se cumple el primer año de mandato de Gustavo Petro ; por eso, en Blu Radio le contamos el top cinco de "embarradas" que ha tenido el jefe de Estado.

Este es el top cinco de "embarradas" de Petro como presidente

El falso reporte de la aparición de los hermanos Mucutuy

La primera fue el 17 de mayo de este año. Ese día, el presidente anunció con bombos y platillos que habían encontrado, después de arduas labores de búsqued a, los cuatro niños Mucutuy, que desaparecieron en la selva luego de que la avioneta en la que se transportaban con su mamá y otras personas, se accidentó.

“Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país”, fue el trino que hizo el presidente; sin embargo, no pasaron ni 24 horas para que le tocara retractarse.

Pantallazo Twitter @petrogustavo

“He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”, destacó.

Publicidad

El cese al fuego que no existió

La segunda ocurrió el 31 de diciembre de 2022 cuando Petro anunció un cese al fuego bilateral, desde el primero de enero hasta el 30 de junio, con cinco organizaciones armadas ilegales: el ELN, la Segunda Marquetalia , Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y el grupo Sierra Nevada.

“Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, escribió el presidente en la red social.

Sin embargo, no pasaron ni dos días para que el ELN emitiera un comunicado afirmando que ese tal cese al fuego, no existía. De hecho, esta guerrilla manifestó que un acuerdo como estos no podía aceptarse con un decreto unilateral del Gobierno.

Cese al fuego con Clan del Golfo Foto de la

Publicidad

La puntualidad no es lo del presidente Gustavo Petro

Ahora memorice esta cifra: 82. Es el número de veces que el presidente Petro ha incumplido su agenda desde que asumió el cargo. La Silla Vacía revisó la agenda del mandatario desde su llegada a la Casa de Nariño y allí está la evidencia de todas las veces en las cuales Petro ha llegado tarde e incluso, no ha llegado.

Uno de los ejemplos, es la vez que dejó plantados a los habitantes de San Andrés para celebrar el fallo de La Haya y la mayoría de estas veces ha cancelado por agenda privada, por enfermedad o imposibilidad de llegar y por temas de Gobierno.

Gustavo Petro Foto: AFP

"La guerra se está acabando", dijo Petro

La cuarta es más reciente, la del discurso de instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Allí, el presidente dijo puntualmente: “se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia”; frase que generó reacciones negativas inmediatas e incluso varios le gritaron mentiroso mientras daba su discurso.

Publicidad

Y es que en los últimos días, por ejemplo, desde el día de las palabras del presidente hasta este 7 de agosto, por nombrar algunos hechos, asesinaron a plena luz del día a una patrullera en Neiva, a un sargento del Ejército en Dosquebradas y también a una niña de apenas 3 años en medio de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército, lo que demuestra el recrudecimiento de la violencia en el país.

Gustavo Petro Foto: AFP

Un error de información

Y la última ocurrió el 24 de febrero, ese día el presidente publicó las fotos de un hospital en pésimas condiciones; según él, las imágenes eran las de uno de los hospitales en los municipios excluidos de Antioquia. Sin embargo, la foto no era de un hospital en Colombia, sino de uno en Venezuela, así se lo hizo saber el excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez, también en Twitter.

“Lo responsable es que usted como Presidente deje de engañar a la gente. Este hospital no está en Antioquia, ni en ningún lugar de Colombia L. Queda en Venezuela la, modelo que usted tanto admira y apoya. Allá es a donde nos quiere llevar. Un salto al vacío sin paracaídas”, le refutó Gutiérrez al presidente.

Publicidad

Le puede interesar