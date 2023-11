Un matrimonio de ingeniería civil en el Icetex

Sumado a las denuncias hechas en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre presunto nepotismo por parte de la secretaria general del Icetex, María Carolina Carrillo, hay un contrato indefendible al que Blu Radio le puso la lupa.

En octubre del 2022, cuando llegó la actual administración del Icetex, recibieron una entidad a la que se le había realizado mucha inversión económica para el mejoramiento de sus sedes. En especial en su sede principal en el sector de Las Aguas, en el centro de Bogotá.

Varias fuentes nos indican que el estado de las instalaciones de esa sede principal en Las Aguas, en Bogotá, funcionaban bien, pues habían sido sujetas de remodelaciones en los años 2018, 2021 y 2022. ¿Eran necesarias más obras? Pues eso estimó la secretaria general.

En el Icetex existe un grupo llamado “Grupo de Administración de Recursos Físicos”, el cual pertenece al área de Secretaría General del Icetex que está a cargo de María Carolina Carrillo. Al inicio de este año este grupo de recursos físicos emitió una solicitud de contratación justificando que el Icetex, requiere contratar a un proveedor para el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones locativas de las sedes del Instituto. Un tiempo corto después, el mismo grupo de recursos físicos, solicita la contratación de un interventor para supervisar al proveedor de obra de mantenimiento preventivo.

¿Qué es un interventor?

El interventor, es la persona natural o jurídica contratada para ejercer la vigilancia y control de la correcta iniciación, ejecución y liquidación de los contratos de obra.

Para el contrato de obra civil resulta ganador Doble R Arquitectura e Ingeniería SAS (2023-0578) por $2 mil millones de pesos y cuya gerente es Adriana Marcela Rojas Prieto. La interventoría queda en manos de Kalpa Ingenieria SAS (2023-0621) por cerca de $438 millones y cuyo gerente es César Augusto Camargo Camargo.

Lo llamativo es que el suplente en esa empresa es Orlando Rivera Mora, a quien designan dentro del contrato como director de obra. El dato no es menor, teniendo en cuenta que Rivera fue socio constituyente junto a Adriana Marcela Rojas Prieto de la empresa Doble R Arquitectura e Ingeniería SAS, la beneficiada con el contrato de $2 mil millones y en los informes de los contratos en el Icetex, la señora Adriana Marcela Rojas fue designada por su empresa como la directora de Obra.

Acá es cuando empieza lo que podría ser una novela millonaria. Adriana Marcela Rojas, directora de obra y Orlando Rivera director de Interventoría: son esposos.

Por eso resulta clave preguntarse: ¿quién elige a la pareja y a estas empresas para ganarse los contratos? El tema se da con la contribución y la recomendación del comité técnico de la obra, entre cuyos integrantes esta Johan Sebastián Montoya, un declarado amigo de la secretaria general, María Carolina Carrillo y quien más adelante se convertirá en el supervisor suplente del contrato de obra, como asistente de Carolina Carrillo, quien decidió asumir la supervisión directa de ese contrato de obra.

¿Qué hace y quién es un supervisor de un contrato?

La función de supervisar un contrato por parte de un empleado consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Inicialmente el funcionario elegido para ser supervisor de este cuestionado contrato de remodelación fue Leonardo Pérez. ¿Qué hizo Pérez para que se decidiera quitarla la supervisión? Deja por escrito una grave alerta, las millonarias facturas que han radicado el contratista de obra Doble R Arquitectura y el interventor Kalpa Ingeniería no cumplen con las condiciones técnicas, no existen evidencias que soporten las cantidades supuestamente ejecutadas, no se ha recibido entrega formal que garantice el cumplimiento administrativo, técnico y contable y valores a pagar fuera de contexto.

En ese informe del 14 de agosto, deja constancia que la ordenadora del gasto, que en el Icetex es la secretaría general María Carolina Carrillo, el 14 de agosto de 2023 le quita la supervisión a él, la asume ella y designa como apoyo a la supervisión de estos dos millonarios contratos a su leal amigo Johan Sebastián Montoya.

Pocos días después de que Leonardo Pérez rechazara las facturas, el 10 de agosto por iniciativa de María Carolina Carrillo y de forma muy afanada y eficiente retiran a Leonardo Pérez de la supervisión de los millonarios contratos y el 14 de agosto de 2023 oficialmente es designada María Carolina Carrillo como supervisora del contrato y designado su amigo Johan Sebastián Montoya como el apoyo a la supervisión.

Pero no solo eso, al día siguiente de asumir la supervisión, María Carolina Carrillo acepta las facturas y solicita que el Icetex le pagué a Doble R Arquitectura facturas por $222 millones de pesos y $134 millones de pesos y el 17 de agosto otro pago de facturas por $43 millones y $38 millones de pesos.

En actas con la designación de supervisores de María Carolina Carrillo y Johan Sebastián Montoya, queda registrada la autorización de realizar millonarios pagos con firma del interventor Orlando Rivera y de Adriana Rojas su esposa y contratista de la obra.

Las denuncias de Mañanas Blu provocaron que el presidente del Icetex, Mauricio Toro, le solicitara la renuncia a su secretaria general, María Carolina Carrillo. A continuación el comunicado: