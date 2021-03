Un mensaje de WhatsApp habla de ponerme una bomba: obispo de Buenaventura

El obispo de Buenaventura , monseñor Rubén Darío Jaramillo, denunció, nuevamente, amenazas de muerte en su contra por denunciar la difícil situación de orden público en la ciudad.

“En estos días se han incrementado las amenazas. Las autoridades me han dicho que no salga a barrios, a ciertas zonas rurales si no estoy acompañado de la fuerza pública. Hay un WhatsApp que dice que le van a poner una bomba al obispo de Buenaventura”, dijo en entrevista con BLU Radio.

El obispo aclaró que desconoce de dónde pueden provenir las amenazas, pues, según expresó, en Buenaventura confluyen todos los males del país.

“No se han identificado y será las autoridades las que hagan la investigación completa. Ya ellos saben”, puntualizó.

Monseñor Jaramillo dijo que desde el año pasado está siendo escoltado por la Policía y añadió que continuará trabajando por la comunidad.

“No puedo dejar el pueblo de Dios abandonado. El pastor no puede abandonar a sus ovejas”, puntualizó el obispo al reiterar que no saldrá de Buenaventura