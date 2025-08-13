Un soldado y un menor de edad herido en hostigamiento a una patrulla Militar en Saravena

Hacia el mediodía una patrulla del Ejercito Nacional fue hostigada en pleno centro del municipio de Saravena, allí resultaron heridos un militar y un menor de edad.

El ataque se presento en la carrera 16 con calle 26 en esa localidad, cuando los militares fueron sorprendidos por los disparos por un grupo al margen de la ley.

Según las primeras informaciones, un soldado y un niño de tan solo 8 años de edad y que en ese momento se encontraba acompañado de su madre fueron las personas que resultaron heridas por el atentado terrorista.

El menor recibió el disparo en unas de sus extremidades inferiores y de inmediato fue traslado al hospital de Saravena, mientras que el militar fue auxiliado por sus compañeros.