“Una Asamblea Nacional Constituyente no es una varita mágica": asesor boliviano Hugo Moldiz

En los últimos meses el presidente Gustavo Petro ha venido hablando de convocar una constituyente y, en el marco del Congreso de los Pueblos, se plantea este mecanismo como un proceso de democratización. Esto ha generado polémica porque varios sectores aseguran que no es la solución para la crisis que ahora enfrenta el país en varios frentes.

Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el abogado Hugo Moldiz, quien fue ministro de Gobierno de Bolivia durante el tercer Gobierno del expresidente Evo Morales y sirvió como asesor para la Asamblea Constituyente de ese país. Advirtió que un proceso como este tiene muchas implicaciones y debe pensarse con cuidado, pues no funciona como “una varita mágica” que resuelve los problemas.

“Una Asamblea Nacional Constituyente no es una varita mágica si no hay un proceso previo, que es, precisamente, el del momento o el proceso constituyente. Evidentemente no se van a resolver las cosas como, reitero, un acto de magia. En el momento constituyente habrá quienes planteen una nueva Constitución con una dirección X y otros con una dirección Y ¿Cómo se va a traducir si la dirección X es el camino por seguir o la dirección Y o la dirección Z? Se va a traducir eso cuando los delegados sean nombrados en un proceso eleccionario; el partido o el movimiento que sea capaz de ganar a la mayor parte de la sociedad tendrá mayor representación. Ahora, si es o no necesario, hoy, reformar la Constitución, es una respuesta que la tienen que dar los colombianos”, manifestó.

En ese sentido, dijo que por “simplemente sentido común” y entendiendo que la última Constitución aprobada en Colombia en una Asamblea Constituyente fue en 1991, el “mundo ha cambiado y lo ha hecho aceleradamente” aún más después de la pandemia, que tuvo grandes impactos económicos y otros aspectos.

“Hay una reconfiguración de los poderes en el mundo, una relación de fuerzas que va cambiando (…) En, por ejemplo, Chile ha sucedido un fenómeno contradictorio porque la mayor parte de la gente quería una Asamblea Constituyente, pero a la vez ese esfuerzo inicial tuvo una respuesta negativa al momento de preguntarle a la gente si aprobaba o no aprobaba la Constitución, pero lo bueno es que participó la gente, decidió y si el resultado era inverso, obviamente hubiera justificado el hecho de que sí se necesitaba, como yo creo que se necesita una nueva Constitución hasta en Paraguay”, recalcó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: