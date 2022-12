Una decisión de Santos de imponer acuerdo llevaría a Farc a una masacre: Petro

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro dijo que si el presidente Santos insiste en implementar el acuerdo como lo negoció con las Farc, estaría llevando a los guerrilleros rumbo a una masacre.

Publicidad

“Los guerrilleros desmovilizados van a San Martín, al Catatumbo, a Urabá y ¿saben qué les pasa a ellos en la realidad colombiana?, los matan porque dentro de los sectores del no, no me refiero a la ciudadanía sino a grupos del poder dentro del no, se sienten excluidos por una decisión del presidente Santos”, dijo Petro.