Unas 50 casas afectadas dejaron los sismos en Colombia, Huila

Entre las edificaciones afectadas se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, según pudo constatar BLU Radio.

Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos manifestó en Twitter que a través de los organismos de socorro el Gobierno seguirá al tanto de las consecuencias que haya podido generar el movimiento telúrico y la réplica.

"Por fortuna no hay pérdidas humanas ni daños graves tras sismos de este domingo. A través de organismos de socorro atendemos a los afectados", señaló Santos.

Además, Blu Radio supo que en el sector de La Cruz ya se reestableció el paso vehicular por un solo carril. Desde las 6:00 de la mañana, el personal del municipio trabajó arduamente para lograrlo con la maquinaria necesaria y con la ayuda de los mismos habitantes.

"En las horas de la noche estuvimos visitando casa a casa. Visitamos aproximadametne 50 biviendas. De las 50, 20 están averiadas gravemente, se han caído paredes. Los bomberos vamos a hacer un barrido por todo el municipio para mirar hasta qué porcentaje sube el deterioro de las viviendas", informó Leonardo Lozano, comandante de bomberos de Colombia, Huila.

Por su parte, la Oficina de Emergencias del departamento del Huila estableció que hay siete municipios afectados con 17 viviendas en difíciles condiciones.

Se espera la llegada de personal de la gobernación del Huila para adelantar reuniones y empezar a repartir ayudas a los damnificados que aún se encuentran reunidos en la plaza central por temor a alguna réplica.

Escuche en este audio más información sobre:



-A las 11de la mañana los delegados del Gobierno y los promotores de NO se reunirán de nuevo para encontrar consensos en temas clave como la Jurisdicción Especial de Paz y la reparación a las víctimas.



-En varios de sus campamentos, las Farc realizarán esta noche una vigilia por la paz para pedir la pronta renegociación de los acuerdos.



-En Caquetá está todo listo para que la población campesina y los guerrilleros adelanten la vigilia con la que exigen al gobierno un acuerdo concreto y definitivo de paz.



-Se adelanta el proceso de judicialización del soldado Huilber Solarte Lozada, quien en las últimas horas confesó haber asesinado a su hijo de 2 años en el departamento de Nariño.



-Fue reabierto el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tras 2 horas de cierre por neblina y baja visibilidad.



-Hasta el momento se han cancelado 16 vuelos de Avianca saliendo de Bogotá con destino a Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira y Santa Marta. Los vuelos procedentes de Londres, São Paulo y San Andrés han tenido que aterrizar en aeropuertos alternos.



-El Gobierno, a través del ministro del interior, Juan Fernando Cristo, reiteró al ELN que no habrá inicio de diálogos de paz hasta que Odín Sánchez no sea liberado. Las declaraciones se dan luego de que la guerrilla diera a entender que no habrá liberación hasta que no inicie el primer ciclo de negociación.



-Continúan las labores de rescate para recuperar los 4 cuerpos restantes que fueron sepultados tras el derrumbe que se presentó la semana pasada en el kilómetro 12 de la vía entre Medellín y Bogotá.



-Las autoridades capturaron en las últimas horas a 14 integrantes de la banda conocida como “Los Chilapos” dedicada a la venta de estupefacientes en el sur de Bogotá.



-Más de 1.500 taxistas de Armenia le pidieron a las autoridades que les permitan instalar un "botón de pánico" en sus vehículos ante el incremento de la inseguridad en las últimas semanas.



-El primer ministro italiano, Matteo Renzi, prometió la reconstrucción de las zonas afectadas por los últimos terremotos en el centro del país "bajo el control de la opinión pública" y "sin ladrones".



-Al menos seis personas murieron y otras 6 resultaron heridas en un ataque suicida contra un grupo de ancianos tribales en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, considerada el bastión del grupo yihadista Estado Islámico.



-La Secretaría de Salud de Bogotá activó un plan para evitar la comercialización de dulces en mal estado y alteraciones de algunos productos durante la celebración de Halloween, el distrito ha decomisado más de una tonelada de dulces en mal estado.



-50 presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Chatas’ fueron capturados por la Policía en las últimas horas en el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.



-Más de 100 mil millones de pesos invierte el Gobierno nacional para evitar inundaciones en la Región Caribe. El Fondo de Adaptación ejecutó trabajos en muros de protección del sur del Atlántico.



-El director del FBI está en el ojo del huracán por reabrir una investigación en contra de la candidata presidencial Hillary Clinton a 11 días de la noche de elección.



-Mariano Rajoy juró hoy como presidente del Gobierno español, cargo que renovó tras su reelección por el Congreso de los Diputados, luego de diez meses de bloqueo político.



-Durante el transcurso del día se han presentado graves disturbios en el centro de Paris, porque parte de los inmigrantes expulsados del campo de refugiados en Calais se trasladaron a la capital francesa y levantaron un campamento a orillas del Rio Sena.