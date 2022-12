Autor:

La Unión Ganadera Nacional sería el nuevo nombre de la competencia de Fedegan que busca reunir a representantes de más de 20 departamentos del país para democratizar y hacer más incluyente el gremio ganadero.

Roberto Ramírez, directivo de Demogan y uno de los promotores de la nueva entidad, afirma que el propósito de la Unión Ganadera Nacional no es simplemente quitar a Fedegan del medio para manejar el Fondo Nacional del Ganado.



“La Unión Ganadera Nacional es el nombre que se ha pensado, no queremos que el Fondo Nacional del Ganado sea la razón de esta reunión. Ha sido precisamente el “florero de Llorente”, ha sido lo que ha apartado y separado a todos los ganaderos. Nosotros queremos primero que estén las bases de una unión ganadera, y después si encontrar las fórmulas para



que de una manera democrática se escoja quien debe manejar el Fondo Nacional del Ganado, afirmó el líder gremial.

Ramírez denunció que una vez la iniciativa tomó fuerza, Fedegan envió una carta a los líderes del Departamento del Cauca, jamás tenidos en cuenta antes, para que no se unieran a la nueva organización. Boyacá, Atlántico, Córdoba, Cesar hacen parte de los 21 departamentos que se reunirán mañana en el Hotel Tequendama a las 10am para discutir la creación del nuevo gremio más democrático e incluyente que Fedegan.



Este martes es la reunión donde se define la estructura de la nueva organización gremial nacional.