Unos 274.000 vehículos se movilizarán por Tolima durante puente festivo de San Pedro

El corredor vial que une el centro con el occidente de Colombia vive uno de sus fines de semana de mayor movimiento del año. Miles de viajeros atraviesan el Tolima rumbo a las fiestas de San Pedro o regresan a sus ciudades de origen por la vía que conecta Bogotá con el Alto de La Línea y el Eje Cafetero, mientras las autoridades despliegan un amplio operativo para garantizar la movilidad y la seguridad.

La denominada Operación San Pedro y Retorno contempla la movilización de cerca de 274.000 vehículos por las carreteras del departamento, especialmente por corredores estratégicos como el Alto de La Línea, la ruta hacia Cajamarca, el norte del Tolima, Cambao, Guamo y Neiva, considerados de alta circulación y accidentalidad.

Desde el peaje de Gualanday, uno de los principales accesos al departamento, las autoridades no solo instalaron puestos de control. Allí también dieron la bienvenida a los viajeros con muestras folclóricas y actividades pedagógicas para promover una celebración segura y libre de productos ilegales.

El secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, explicó que el dispositivo incluye los 16 cuadrantes viales distribuidos en las principales carreteras del departamento y destacó que el trabajo conjunto con el Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) fortalece la seguridad durante la temporada.



“Desde hace 15 días venimos dándole la bienvenida a los tolimenses y a los visitantes con los agentes de tránsito y el Grupo Anticontrabando, porque ellos también hacen parte de la seguridad del departamento”, señaló el funcionario en diálogo con Blu Radio. Agregó que el operativo busca garantizar una movilidad segura para los más de 200.000 visitantes que llegan a disfrutar de las festividades.

Por su parte, la mayor Juanita Padilla Rodríguez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima, indicó que el departamento espera el ingreso de aproximadamente 274.000 vehículos, con mayor concentración hacia Ibagué, El Espinal y Melgar, además del intenso flujo de carga que cruza diariamente el corredor del Alto de La Línea hacia Cajamarca.

La oficial explicó que el trabajo operativo se concentra en los puntos de mayor movilidad del departamento, donde la Policía de Carreteras mantiene controles permanentes para prevenir accidentes y garantizar el tránsito seguro durante el puente festivo.

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Pero la estrategia no se limita a la seguridad vial. De forma paralela a los controles de movilidad, el Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) desarrolla operativos para impedir la comercialización y el transporte de licores adulterados y cigarrillos de contrabando.

Las jornadas incluyen inspecciones en carretera y campañas de sensibilización dirigidas a conductores, comerciantes y turistas, con el propósito de evitar que productos ilegales lleguen a los consumidores durante una de las temporadas de mayor actividad comercial del año.

Las autoridades recuerdan que adquirir licor adulterado o cigarrillos de contrabando no solo afecta las rentas destinadas a la salud y la educación, sino que también representa un riesgo para la vida de quienes los consumen.

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Los operativos continuarán durante todo el puente festivo en las principales vías del Tolima, uno de los departamentos clave para la movilidad nacional entre el centro y el occidente del país, donde convergen miles de viajeros que aprovechan las celebraciones de San Pedro y el inicio de la temporada vacacional.