Unos 40 mil cubanos están en Ecuador esperando seguir hacia Turbo: Migración

El director de la Migración Colombia, Christian Krüger, reveló que en la actualidad hay unos 40 mil cubanos en Ecuador esperando seguir hacia Turbo, Antioquia, donde ya hay más de 1.200 personas hacinadas en una bodega.



“Tenemos conocimiento que hay una cifra muy importante de extranjeros en Ecuador esperando hacer este trayecto. Están en todo el país y estamos hablando de unas 35 mil y unos 40 mil personas”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Además, reveló que las autoridades tienen conocimiento de que en Brasil hay por lo menos 50 mil haitianos en las mismas circunstancias.



De otro lado, Krüger indicó que el Gobierno no puede acatar la petición de los inmigrantes que se encuentran en Turbo, Antioquia, que han solicitado ayuda para llegar a Estados Unidos.



“La petición que están haciendo es que les pongamos un vuelo de Colombia a México y eso es imposible aceptarlo”, dijo.



El funcionario dijo que México ya notificó que esos vuelos no los permite y que acceder a esta petición estaría regularizando una situación irregular.



En ese sentido, Krüger señaló que el Gobierno es consciente de la situación humanitaria, pero expresó que la misma no la propiciaron las autoridades, sino las redes de tráfico de inmigrantes.



Las autoridades en el Valle del Cauca sorprendieron este miércoles a 33 ciudadanos cubanos y 11 ciudadanos haitianos indocumentados, cuando iban en tránsito hacia Turbo, Antioquia.



Gobernador de Antioquia propone cerrar frontera con Ecuador



El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dijo que una solución para detener la ola de inmigrantes sería cerrar la frontera con Ecuador.



“Por la facilidad que tienen de circular por esa frontera, por eso se nos está agravando la situación”, expresó.

Publicidad