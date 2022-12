UNP debe gestionar todas las solicitudes de protección a candidatos en las próximas 72 horas

El presidente Iván Duque encabezó este lunes en Casa de Nariño la sesión de la Comisión Nacional Electoral, que contó con la presencia de representantes de todos los partidos y movimientos políticos, la Misión de Observación Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Ragistraduría y comandantes de la fuerza pública, como el general Óscar Atehortúa, director de la Policía.

La reunión que se extendió por más de 4 horas fue clave, según el presidente Iván Duque, para definir la manera en que las instituciones del Estado y los partidos políticos trabajarán de forma coordinada para evitar que mueran más candidatos como la líder liberal Karina García.

"Hemos hablado hoy con todos los partidos para fortalecer las medidas de protección, para que la Unidad Nacional de Protección responda con mayor celeridad a los llamados, pero también mostrando que se ha presentado un avance significativo por parte de la UNP aunque tenemos que dejar al día en las próximas 72 horas todas las solicitudes de protección que se han recibido hasta la fecha. También se ha establecido la coordinación en el territorio", dijo el presidente Duque.

En el último reporte entregado por la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se habla de 496 solicitudes de protección por parte de los diferentes partidos políticos, las cuales deberán ser tramitadas por la Unidad Nacional de Protección en esta semana, exactamente las próximas 72 horas.

El presidente dijo también que en la campaña electoral de hace 4 años fueron asesinados 6 candidatos y hubo un total de 22 atentados.

La Misión de Observación Electoral alertó sobre el incumplimiento en el reporte de financiación de las campañas por parte de los candidatos y aseguró que espera que las medidas de protección sean efectivas para prevenir asesinatos, atentados y también secuestros.

"Hoy no llegamos a 600 candidatos que hayan dicho cuál es el monto, el origen, el destino y la financiación de las campañas. Todos estamos viendo en todas las regiones muchísima publicidad electoral y pareciera que no nos estuviéramos gastando un peso y tema es claro, recursos ilegales o legales no reportados, financiación demasiada alta", indicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El panorama de violencia según la Misión es el siguiente: "Tenemos un total de 7 asesinatos, víctima de atentado tenemos 5, 2 candidatos víctimas de secuestro, mantienen secuestrado al candidato a la Alcaldía del Alto Baudó, y candidatos víctimas de amenaza 40, reportados a la MOE, Defensoría del Pueblo reportó un número mayor", indicó Barrios.

El Consejo Nacional Electoral también se comprometió a verificar las candidaturas y la manera en que han sido financiadas, como también a ir a Mapiripan como municipio simbólico para invitar a todos los territorios para que el día de elecciones no haya ni disturbios, ni quema de registradurías, ni quemas de alcaldías.

“El Consejo Nacional Electoral ha dejado sin efecto 125.000 cédulas en el departamento del Atlántico, ya se han revocado 530 candidatos inhabilitados, llegaremos a 1000 en esta semana y vamos a trabajar para el tema de financiación con la DIAN para visitar las diferentes campañas", dijo Penagos.

La Registraduría dio un parte de tranquilidad en cuanto a los preparativos para el día en que los colombianos vamos a las urnas.

"Nosotros manifestamos que el proceso de preparación de las elecciones se adelanta con plena normalidad, sin ningún tipo de dificultad, hemos venido adelantando un proceso de acompañamiento técnico internacional respecto de los software que vamos a utilizar para el proceso electoral, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica", dijo el registrador Juan Carlos Galindo

