Uribe acepta reunirse con el presidente electo Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe aceptó la invitación del presidente electo Gustavo Petro para la construcción de un gran acuerdo nacional, según un mensaje que publicó este viernes en redes sociales.

"Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático . Son visiones diferentes sobre la misma patria", trinó el exmandatario esta mañana de viernes.

Durante su discurso en la entrega de credenciales como presidente electo de la República de Colombia para el periodo 2022 – 2026, Gustavo Petro invitó a diferentes sectores del país a iniciar diálogos, incluido el expresidente Álvaro Uribe.

El objetivo, según dijo Gustavo Petro es buscar acuerdos mínimos: “He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”.

El líder del Pacto Histórico, en presencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que presentará nuevamente el código electoral con el que busca transformar las instituciones políticas y que sería el mismo que se aprobó el Congreso.

“Con la Registraduría ojalá, que, con el Consejo de Estado, otra vez, el Código Electoral como proyecto de ley tal cual fue aprobado finalmente por el Congreso de la República para que iniciemos su discusión. Puede ser a partir del 20, pero yo no podría firmarlo, pero avalaría finalmente este proyecto después del 7 de agosto. Que comience como la gran discusión de una reforma que tiene que ver con las instituciones políticas”, explicó.

Asimismo, indicó que una de las prioridades será la reforma tributaria para buscar la equidad en el país porque sabe que será un duro debate en el Congreso de la República, luego que sea presentada el próximo 7 de agosto.