Uribe acusa a Petro de “presionar a la justicia” en el caso de su hermano Santiago

En la mañana de este sábado, el expresidente de la República Álvaro Uribe acusó al jefe de Estado, Gustavo Petro , de “presionar la justicia” en el caso de su hermanoSantiago Uribe Vélez . Y lo hizo con un duro mensaje en la red social X, en el que se defendió de los señalamientos hechos por el presidente en este caso.

“El presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro. Presidente Petro: mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran. Firmes de frente al 2026”, expresó Uribe.

El choque entre el expresidente y el primer mandatario sobre este asunto comenzó el miércoles pasado, cuando Petro volvió a vincular al hermano del expresidente con el paramilitarismo en Antioquia, al afirmar que la región fue colmada de “sangre y víctimas” a causa de ellos. Y lo relacionó con la conformación de la estructura ‘los 12 apóstoles’.

“Hice en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el 2007 la denuncia, región por región, de los grupos de Convivir creados por el gobernador y cómo se transformaron en el paramilitarismo subsiguiente”, dijo el mandatario, lo que ameritó una dura respuesta del ex jefe de Estado.

Publicidad

"Uno de esos grupos se llamaba ‘los 12 apóstoles’, porque el sacerdote de Yarumal obtenía información de personas de izquierda a través de las confesiones de sus feligreses y se la pasaba a ese grupo, que luego las asesinaba. Mencioné la hacienda La Carolina y al señor Santiago como su líder", dijo el presidente, en unas declaraciones que fueron refutadas por Uribe.

Petro explicó que, tras esas denuncias, su familia tuvo que irse al exilio, mientras que él fue víctima de “la intervención ilegal” de sus comunicaciones por parte del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En respuesta, el líder del Centro Democrático acusó al mandatario de vivir “muy desesperado” y le recordó recientes escándalos de su Gobierno.

Publicidad

“Pte Petro vive muy desesperado por el supuesto paramilitarismo de mi hermano. Tal vez los robos de la salud, que en Caprecom, Saludcoop, Café Salud y otras, vinculan de vieja data a algunos de sus capataces beneficiarios de impunidad, mantienen tan preocupado al presidente que no alcanzó a darse cuenta que el Sacerdote que también aparece como cabecilla de los 12 apóstoles fue absuelto por la justicia”, afirmó el expresidente.