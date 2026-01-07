En vivo
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Uribe denuncia que ilegales están controlando las elecciones: "Anuncian que votan por Cepeda"

Uribe denuncia que ilegales están controlando las elecciones: “Anuncian que votan por Cepeda”

En Diálogo con Noticias Caracol, el expresidente Álvaro Uribe denunció que grupos ilegales están amenazando a los miembros y candidatos de su partido Centro Democrático en campaña e incluso estarían pidiendo apoyar a Iván Cepeda.

