Uribe denuncia que ilegales están controlando las elecciones: “Anuncian que votan por Cepeda”

Así lo aseguró en medio de los cuestionamientos al presidente Gustavo Petro, a quien acusó de impulsar el narcotráfico y debilitar la lucha contra los grupos ilegales.

“El país tiene un problema de narcotráfico enorme. Desde el proceso de paz ha venido creciendo y el presidente Petro le ha dado un gran impulso. Yo invito a los colombianos a que pensemos en el cambio de gobierno para que este país no siga con este nivel de criminalidad que tanto afecta a los colombianos y que tanto afecta a la comunidad internacional, para que este país tenga inversión”, dijo Uribe.

Foto: AFP.

Para el exmandatario, el actual gobierno permitió que Colombia tenga problemas similares a los que ha tenido Venezuela en materia de corrupción, crisis en la salud y economía, entre otros. Allí mencionó la denuncia sobre las elecciones, pues considera que es una herencia de las prácticas del régimen del país vecino.

“Maduro y Chávez cumplieron el dictado chavista: ‘Hagan elecciones cuando las controlen’. Aquí las están controlando con criminales con plata de origen ilícito. Las controlaron en el año 2022 y ahora las van a controlar con criminales. Aquí las controlan con todos esos grupos criminales que hoy anuncian que votan por Cepeda y amenazan la presencia, por ejemplo, de muchos partidos, incluido nuestro Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia, en casi 800 municipios de Colombia”.



Iván Cepeda Foto: AFP

Intervención de Estados Unidos en Venezuela

El expresidente Uribe también se refirió a la reciente operación militar que Estados Unidos adelantó en Caracas para la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Uribe respaldó el ataque asegurando que el régimen es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos por el envío de drogas.

“Por todas estas razones, la acción es legítima. (...) Mi esperanza es que no solamente saquen a Maduro, sino que se cambie totalmente ese régimen y que Venezuela tenga un camino de bienestar colectivo y de libertad”.

Publicidad

Por último, Uribe no confirmó si asistirá a la comisión asesora de relaciones exteriores que citará la Cancillería Colombiana para tratar la situación en Venezuela y las tensiones con Estados Unidos.