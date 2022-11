Uribe denunciará al contralor Edgardo Maya por prevaricato e injuria

El expresidente Álvaro Uribe radicará una denuncia este jueves después del mediodía contra Edgardo Maya luego de que la Contraloría General de la Nación solicitara a la Agencia Nacional de Tierras investigar algunas irregularidades en la adjudicación de baldíos a particulares, entre los cuales hay más de 100 hectáreas propiedad del expresidente Uribe que hacen parte de la sociedad El Ubérrimo.



El punto central de dicha denuncia, según pudo conocer Blu Radio, radica en que "la Contraloría no tiene por qué cuestionar, ni deslegitimar el nombre del senador Uribe, luego de que hubiesen afirmado que no tenían competencia fiscal para calificar e investigar dichas irregularidades".



Además, argumentarán que este caso debe ser resuelto por un juez de la república, "y no por una entidad que no tiene jurisdicción ni competencia en el caso". Por estos motivos, el expresidente Álvaro Uribe denunciará penalmente al contralor General, Edgardo Maya, por el delito de prevaricato e injuria.



A través de un comunicado el Senador señaló que la compra de estas hectáreas de había hecho de manera legal y no constituían una acumulación ilegal debido a que el Estado adjudicó estos predios antes de la ley 160 de 1994.