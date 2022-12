Uribe desmiente versión del hacker sobre reunión

En entrevista con RCN Televisión, el hacker Andrés Sepúlveda dijo que el día en que fue recapturado tenía prevista una reunión con el expresidente Álvaro Uribe .

Desmintiendo esta versión, el ahora senador publicó su agenda de esos días, en la que no aparece ninguna reunión con el hombre que prendió el ventilador y enloda a varios miembros del Centro Democrático con las interceptaciones ilegales.

Vea aquí la agenda del expresidente del 8, 9 y 10 de junio.

Vea aquí la agenda del 10 y 11 de junio .

De otro lado, el hacker aseguró que si le hubieran dado un mes más, acababa con el proceso de paz.

Según Sepúlveda, por sus trabajos de espía recibía altas sumas de dinero que eran entregadas en efectivo directamente por Luis Alfonso Hoyos y David, el hijo de Óscar Iván Zuluaga.

El hacker le aseguró al medio que tomó la decisión de contar lo que estaba sucediendo con el uribismo porque ese movimiento político lo abandonó.

“Toda la manera como me adoctrinaron y como me usaron (…) y a quienes defendí son los que ahora están diciendo que soy un mentiroso, que soy un mitómano, que soy lo peor de la sociedad y se les olvida que hasta hace pocos días me decían que siguiera firme, que era un patriota que era un campeón", dice Sepúlveda