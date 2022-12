Uribe le pide al procurador que intervenga en proceso contra Andrés Felipe Arias

“En mi calidad de ciudadano, por medio de la presente solicito a usted de la manera más comedida, si sus competencias se lo permiten y si usted a bien lo considera, informar a las autoridades de Estados Unidos sobre la sanción administrativa y la injusta condena penal que se impuso al ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias”, dice la misiva.



El abogado del exministro, condenado en Colombia a casi 18 años de cárcel por corrupción, anunció que seguirán batallando en los tribunales por su salida de prisión y su asilo en EEUU.



El abogado Víctor Mosquera, que lleva la defensa de decenas de casos del entorno político del expresidente colombiano Álvaro Uribe, asegura que Estados Unidos no puede extraditar a Arias hasta que haya resuelto el proceso de asilo en el que está inmerso desde 2014.



"El proceso de asilo es el más importante, porque no se puede definir su extradición hasta tanto no le definan a él si lo van a asilar o no", explicó hoy el letrado en declaraciones a los periodistas en Washington.



Arias, que fue ministro de Agricultura de Uribe entre 2005 y 2009, fue detenido el pasado miércoles en su casa cercana a Miami, donde vive desde junio de 2014 huido de la Justicia colombiana y en proceso de petición de asilo como "perseguido político" en EEUU.



En una audiencia el pasado viernes, la jueza le denegó la libertad bajo fianza por considerar que "existe riesgo de fuga" y que no hay "circunstancias especiales" que demuestren la motivación política del caso.