Uribe responde con sarcasmo a declaración de Santos sobre campaña del NO

Durante la reunión entre los promotores del NO y los delegados del Gobierno, el senador Álvaro Uribe le respondió al presidente Juan Manuel Santos, quien señaló en su visita de Estado al Reino Unido que la derrota en el plebiscito se dio por las mentiras utilizadas en las campañas opositoras.



“El que dijo eso fue el premio Nobel, yo no creo, me parece muy extraño, deberían revisar a ver si hubo un error en los medios de comunicación de Inglaterra”, dijo Uribe a su llegada al Ministerio del Interior.



Otro que le salió al ruedo a esas declaraciones fue el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien le pidió al presidente que se retractara y, además, respetar a los colombianos que votaron por el no.



Esto en el marco del tercer "cónclave" de esta semana que se realiza en el Ministerio del Interior entre promotores de no y delegados del gobierno para reajustar el acuerdo de paz.



Cabe señalar que ante el Parlamento de Reino Unido, el presidente Santos reiteró que los promotores del NO ganaron el plebiscito con engaños.



“Fue el resultado de una estrategia basada en desinformación y mentiras. Esto fue reconocido directamente por el jefe de la campaña del NO”, dijo.

