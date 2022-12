¿Usará Farc circunscripciones especiales para ampliar presencia en el Congreso?

¿Usará las Farc las circunscripciones especiales para ampliar presencia en el Congreso? Esa fue la pregunta que se hicieron los panelistas de Mañanas BLU luego de una entrevista con alias ‘Andrés París’, en la que habló sobre la participación en política de los exguerrilleros.



“Ya se inició la batalla por esta jurisdicción que emerge de los acuerdos de La Habana. Evidentemente estamos respetando el acuerdo de La Habana. Le estoy anunciando es que, a través de las expresiones sociales de las comunidades, de las víctimas, de los campesinos, de los trabajadores de esas zonas, estimularemos la amplia participación de estas gentes para que puedan llegar las gentes del común al Parlamento”, dijo el exjefe subversivo.



Sin embargo, ‘Paris’ recordó que la ley no permite que “militantes, en cuerpo ajeno, que indiquen su pertenencia a las Farc” o cualquier otro partido, sean aceptados en las listas.



“Usted sabe que esos partidos tienen expresiones en los movimientos sociales”, manifestó.



Agregó que, en su debido momento, las Farc presentará los cinco candidatos al Senado y Cámara y también las listas a todos los escaños que sean posible por el partido.



De otro lado, el integrante del Secretariado de las Farc, manifestó que la decisión de mantener las siglas originales de la organización en el logo de su partido político va de la mano con la reconciliación en el país.



“A nosotros nos van a dar palo porque bogamos, palo porque no. Lo importante es tener la certeza que tomamos las decisiones correctas. En la batalla política le daremos a cada palabra el significado que se merece. En esas cuatro palabras hay cuatro conceptos en los que está nuestra voluntad de paz”, agregó.



En ese sentido, ‘Paris’ dijo que, si bien dejaron las armas como instrumento de lucha, las ideas continúan en la política.



“Nosotros no vamos a pasar de la dejación de armas, en donde hemos cumplido, para pasar a otro de dejación de ideas”, enfatizó.



En el logo del partido hay una esquematización de una rosa roja con una estrella del mismo color en el centro.



Esa elección evoca más a los partidos socialdemócratas tradicionales que a los movimientos políticos comunistas. De hecho el logotipo es casi idéntico al que al final del siglo pasado usaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o al del Partido Socialdemócrata de Andorra (PSA), recuerda Efe.

