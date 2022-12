Usted nunca se olvidó de la meta primordial, la paz: Biden a Santos

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el logro de Colombia por poder concretar el acuerdo de paz con las Farc.



Dijo que para consolidar este logro del presidente Juan Manuel Santos se requiere la cooperación del sector privado porque el Gobierno no puede por sí solo, a pesar de los esfuerzos y políticas bien trazadas hechas por el mandatario colombiano.



“La clave para el logro de Santos, se necesitará millones de dólares. Requiere una labor sostenida del sector privado. El Gobierno no puede por sí solo”, agregó.



Biden también expresó condolencias a familiares de las víctimas del trágico accidente donde viajaban jugadores del equipo de fútbol Chapecoense.



“Realmente tengo que expresar condolencias a las familias de todas las personas que fallecieron en el terrible accidente aéreo. Mis oraciones están con el pueblo de Brasil. Los médicos y quienes ayudaron a rescatar merecen reconocimiento”, dijo.



El alto funcionario de la Casa Blanca manifestó que es un orgullo estar sentado al lado de una persona como el presidente Santos.



“Usted nunca se olvidó de la meta primordial” de conseguir la paz, de “que este día llegará”.



Biden sostuvo que el Comité Premio Nobel tomó la decisión correcta de otorgarle tan merecido reconocimiento.



“Además de recibir ese premio, dará esperanza y valentía a otros líderes de otros países para poder hacer cambios”, indicó.



El vicepresidente del Gobierno de Barak Obama agregó que “un acuerdo suscrito y ratificado no dará paz duradera. Ahora viene la parte difícil y es cierto, ahora comienza la parte difícil”.



Precisó que “para que la paz tenga éxito debemos brindar un mejor futuro para el pueblo colombiano como la educación, salarios justos, empleo”.



El vicepresidente Joe Biden habló del Plan Paz Colombia que se aborda en el Congreso de los Estados Unidos, recursos que podrán ser destinados para esas zonas afectadas por el conflicto armado.



Además, se refirió a la nueva administración de Donald Trump que arrancará el próximo año. Expresó que Estados Unidos no está en momento de aislarse de todo el mundo.



Seguiré mirando cómo ayudar al pueblo colombiano. Veo a Colombia como la piedra angular para la prosperidad del hemisferio”, apuntó.

Por su parte, el presidente Santos aseguró que es necesaria la cooperación con el sector privado para sacar adelante la implementación del proceso de paz.



“En Colombia estamos en nuevo amanecer. Ayer comenzó Día D. La implementación de la paz. Estamos convencidos que el futuro se construye de la mano del sector privado y empresarial”, señaló el mandatario.



“Tenemos ejemplo de como la integración ayuda a avanzar más rápido como la Alianza del Pacifico. Ha sido el proceso de integración más importante e histórica de América Latina”, agregó.



“Hasta este momento ustedes (Estados Unidos) han sido socios de un Estado fallido a un Estado que está sacando resultados positivos, con muchos problemas todavía, porque es verdad que no nos volveremos de un día para otro en un paraíso (…) Tenemos claro nuestro modelo económico, soy partidario de la Tercera Vía, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, indicó.



El mandatario nacional destacó la participación y la cooperación de Estados Unidos para el proceso de paz y el desarrollo de Colombia.



“Estados Unidos no solo ha sido país importante para nosotros, sino que existe una admiración por EE.UU. En Colombia no existe sentimiento antimperialista anti yanqui. El pueblo colombiano quiere al pueblo estadounidense”, dijo Santos.



“La paz si abre oportunidades, hasta ahora nos damos cuenta que es vivir en un país sin guerra. Tenemos que recuperar mucho lo que nos ha arrebatado la guerra. El único país de Suramérica con dos mares. Esta paz nos permitirá aprovechar más, pero no podemos hacerlo solos. Ustedes son esos socio idéales”, concluyó.