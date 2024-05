Usuaria de Uber denuncia racismo en Bogotá: “En este carro no voy a subir gente negra”

Gina Moreno, es el nombre de la mujer que recibió un fuerte comentario por parte de un conductor de la plataforma Uber que se negó a prestarle el servicio a razón de su color de piel el pasado jueves 16 de mayo en un barrio de la localidad de Barrios Unidos, Bogotá. De acuerdo con la denuncia, el conductor aceptó el servicio, pero una vez llegó al sitio de encuentro, canceló el recorrido respondiendo fuertemente: “En este carro no voy a subir gente negra”.

“Cuando él llegó, yo subí unas cajas en la parte trasera y al subirme me dijo que iba a cancelar el servicio. Yo le pregunto por qué, que ahí tiene la dirección, pero simplemente dice que él acaba de cancelar el servicio, diciéndome que no va a hacer el servicio porque en este carro no va a subir gente negra. Eso para mí fue un baldado de agua fría”, afirmó Gina Moreno.

Una vez ocurrió el hecho, Gina denunció al conductor en la aplicación y a través de sus redes sociales. Una vez enterados del caso, le comentaron que le darán respuesta a la denuncia por medio de su correo electrónico, sin embargo, este es el momento en que no la han dicho nada.

Al conocer la denuncia, Blu Radio se comunicó directamente con Uber Colombia y aseguraron que el caso está en investigación interna. Además, se comprometieron a que a más tardar el martes 21 de mayo darán una respuesta sobre el caso.