Van 1.231 conductores multados durante el puente festivo

Las Policía de Tránsito y Transporte confirmó que en lo que va corrido del puente festivo han sancionado a 1.231 conductores en las carreteras del país.



Según el último reporte entregado por las autoridades, 157 motociclistas imprudentes han sido multados, además, los controles por revisión tecnicomecánica dejaron 90 conductores sancionados por no contar con la documentación al día.



Llama la atención que 79 conductores ebrios han sido sancionados en carreteras del país, además otros 68 fueron sancionados por piratería.



Hasta el sábado, el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, aseguró que se habían registrado 17 accidentes que han dejado como saldo 6 muertos.



“Ha habido accidentes pero de choques simples y de los 17 que se han reportado ha habido 6 muertos, hablo de la disminución porque en esta misma fecha el año pasado se habían registrado 107 accidentes y 18 muertos y en este año van 6 muertos hasta ahora”, dijo el oficial.



Castrillón aseguró que se ha registrado una disminución en la accidentalidad del 84 por ciento, mientras que en el número de fallecidos en las carreteras se ha presentado una reducción del 63 por ciento.



Escuche en este audio más información sobre:



-Conforme al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y las Farc para mantener el cese al fuego bilateral y de hostilidades, se pactó un protocolo en donde se exponen los puntos que deberán cumplir ambas partes para no violar el acuerdo.



-Indepaz le aclaró al senador Álvaro Uribe que el narcotráfico no es considerado como un delito político en los acuerdos de La Habana.



-Jhon Jairo Hoyos, hijo del asesinado diputado del Valle Jairo Hoyos, espera que el próximo 26 de Octubre las víctimas del Conflicto Armado en Colombia sean escuchadas por el Presidente Santos en la Plaza de Bolívar en Bogotá y sus opiniones queden incluidas en los Acuerdos de Paz.



-Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del ELN, aseguró en entrevista con Telesur que este grupo tiene toda la disposición voluntaria de asumir responsabilidades y que en el proceso ninguna víctima del conflicto se puede quedar por fuera, ningún dolor es menor al de otro.



-El diputado del Polo Democrático Juan Gómez le solicita al gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez que le exija al gerente de la ESE La María su carta de renuncia por las irregularidades en el hospital.



-La Policía del Atlántico tuvo que intervenir en protestas por falta de energía eléctrica que bloqueaban algunas entradas y salidas del departamento.



-La corporación ambiental de Santander investiga la presunta contaminación por vertimiento de lixiviados por parte de la empresa de aseo de Barrancabermeja a predios cercanos a la ciénaga de san Silvestre.



-La Policía Nacional habría capturado a uno de los presuntos responsables del asesinato de Oscar Zuluaga, técnico especialista en comunicaciones.



-Las autoridades desarticularon una banda de 8 personas dedicada al tráfico de estupefacientes en Ibagué.



-Durante este fin de semana el IDEAM ha pronosticado precipitaciones y alertas en todo el país.



-Unos kamizakes se hicieron estallar hace pocas horas en Turquía, cerca de la frontera con Siria.



-Atlético Nacional se convirtió en el nuevo líder de la Liga Águila tras golear al Huila como local.