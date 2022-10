No activar

Vaticano no confirma que el papa Francisco viaje a Colombia en 2017 En diálogo con Blu Radio, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que aún no se ha elaborado la agenda de 2017, por lo cual no hay plena confirmación aún de la visita del papa Francisco a Colombia que, según la Iglesia Católica colombiana, se daría en el primer semestre del año entrante.