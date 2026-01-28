En vivo
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Veeduría solicita investigar actuaciones de la alcaldesa de Turbaco

El organismo ciudadano radicó denuncias ante varios entes de control por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales.

