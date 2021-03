Venezolanos en Colombia: los buenos son más y no puede generalizarse

El caso de un delincuente que asesinó a sangre fría a un policía desató reacciones de rechazo en el país, pero también de defensa a la comunidad de migrante. “Los buenos somos más”, coincidieron en afirmar cuatro figuras que nacieron en el vecino país, pero que en suelo colombiano han encontrado reconocimiento y admiración: el deportista Luis Manuel Seijas, la actriz Coraima Torres, el actor Luciano D'Alessandro y la cantante Reymar Perdomo.

La actriz Coraima Torres dijo que el caso del patrullero asesinado causa dolor y vergüenza, pero pidió no generalizar.

“La delincuencia no tiene nacionalidad. Los colombianos tienen un grave problema en México, pero no se puede decir que son los colombianos. Hay un grupo. Todo el peso de la ley. Es un asesino, no importa la nacionalidad. Hay que condenarlo”, dijo Torres.

“Pero lo que no se puede decir es que todos los colombianos estén diciendo todo”, agregó.

Según el actor Luciano D’Alessandro, enfatizar en la nacionalidad del homicida genera una distorsión en la imagen de los migrantes.

“Cuando se dice que el asesino es venezolano, eso alborota el avispero”, opinó D’Alessandro, quien pidió cautela para evitar brotes de xenofobia.

“La parte comunicacional no puede ser meter el dedo en la llaga. No es justo que ahora de todo lo malo seamos culpables los venezolanos”, añadió.

En concepto del futbolista Luis Manuel Seijas, la generalización es injusta y se ha visto un rechazo a los migrantes.

“Cuando llegué en 2008 es una cosa y cuando volví de Brasil, la segunda vez que me fui, vimos cómo había cambiado en 180 grados toda la situación. Lo he sufrido en el ámbito futbolístico”, indicó.

“La diferencia es grande”, afirmó.

La cantante Reymar Perdomo pidió valorar el sacrificio de los venezolanos que se jugaron todo por salir adelante y que llegaron a aportar a Colombia.

“Los buenos somos más, Venezuela es mucho más. Somos gente trabajadora que sale con una necesidad, que es honesta y responsable”, afirmó.

Escuche a Reymar Perdomo, Coraima Torres, Luciano D’Alessandro y Luis Manuel Seijas en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: