Implicado en asesinato de patrullero en Bogotá no aceptó cargos y pidió ser deportado a Venezuela

La Fiscalía le imputó al venezolano Wilkerson Slyke Hernández los delitos de homicidio agravado en concurso con tentativa y fabricación porte y tenencia de armas de fuego en calidad de coautor.

Sin embargo, el sujeto negó su responsabilidad en estos hechos y alegó ante el juez de control de garantías que él simplemente “cometió un error al estar con ese muchacho”, refiriéndose al hombre que fue dado de baja por la Policía en el cruce de disparos en el que falleció el patrullero Edwin Arnoldo Caro Gómez.

“La verdad es que yo nunca maté a ningún policía. Yo lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error al estar con ese muchacho, pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió, por eso yo corrí asustado”, dijo Wilkerson Hernández.

De hecho, el ahora imputado preguntó que si él aceptaba los cargos podía ser trasladado a su país, Venezuela , a lo que el juez le sugirió hablar con su abogado.

En la audiencia también se supo que la captura del ciudadano venezolano la efectuó un agente que hace parte del esquema de seguridad de un alto funcionario del Gobierno.

La Fiscalía también mencionó que el compañero del patrullero Edwin Arnoldo Caro, identificado como José David Carvajalino, resultó herido durante el intercambio de disparos porque uno de los delincuentes le apuntó a la cara, pero solo le generó una herida superficial en la parte superior del cuerpo. "

En el sector se logró recoger 10 vainillas percutidas, una bala de plomo y dos revólveres calibre 38.

El capturado, Wilkerson Slyke Hernández, tiene 29 años, y en la inspección médica que le realizaron en el Hospital Militar, en una toma de rayos X, se evidenció que tiene en el pecho cicatrices antiguas de múltiples heridas provocadas con armas blanca y de fuego.