Venta de Isagen se caerá, está por fuera de la Constitución: exmagistrado Gómez

“La detención de la asignación del tercer canal ocurrió porque el texto de pliego de condiciones para la concesión preveía una metodología de subasta y en esa llegó un instante donde solamente un grupo estaba ofertando. El Consejo de Estado en 2012 estableció que eso implicaba una contradicción directa a dos principios constitucionales”, enfatizó. (Lea además: Firma chilena Colbún se retiró de la puja por Isagen ).



En ese sentido, dijo que la subasta de Isagen es un contrato directo donde se le entrega a una sola persona un bien que era del Estado.



Por tal motivo, dijo el exmagistrado del Consejo de Estado, la venta de Isagen se llevará a cabo este miércoles pero en el futuro se caerá. (Aquí: Isagén será subastada el 13 de enero ).



“Existen decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sumamente claras, no tiene ninguna alternativa. (El negocio) tiene que caerse, si los términos de la Constitución no se varían de aquí a tres meses, esa venta está por fuera del marco constitucional”, explicó el jurista.



Previamente, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, recordó que “una subasta por definición es una forma de selección y escogencia entre varias, es decir, se necesita una pluralidad y de esa se selecciona la mejor según los precios que se van presentando”.



En ese sentido, hizo énfasis en que la subasta que pretende llevar a cabo el Gobierno este miércoles no es adecuada, aunque dijo que no está prohibida.



La subasta de Isagen tendrá un solo proponente, BRE Colombia Investments LP, del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management.



El valor de las acciones del Estado en Isagen asciende a 6,4 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) que serán invertidos en el programa de carreteras de cuarta generación (4G), según el Gobierno.

