Vetra suspenderá labores petroleras en Putumayo si siguen bloqueos y atentados

Humberto Calderón Berti, presidente de Vetra, empresa dedicada a la exportación y producción de petróleo y gas, anunció que la compañía va a suspender las operaciones, algo que afectaría la producción de crudo a nivel nacional.

“En principio vamos a declarar fuerza mayor para suspender actividades en el Putumayo si no cesa el bloqueo”, dijo Calderón. (Lea también: Santos ordena plan de choque para mitigar daños por derrame de crudo en Putumayo )

