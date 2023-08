¿Vía al Llano está abierta o cerrada? Contradicciones entre Alcaldía de Bogotá, Gobierno y concesión

La situación actual de la Vía al Llano tiene versiones encontradas entre la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, el Gobierno nacional y la concesión de la vía, que es Coviandina.

Primero, según trinó la alcaldesa de la capital, "la Vía al Llano sigue cerrada porque no hay, no ha habido y no sabremos cuándo habrá reales mínimas condiciones de estabilidad y seguridad para el paso de vehículos".

"Las falsas expectativas no crean paso en la vía sino bloqueo y congestión en la Avenida Boyacá y el sur de la ciudad. Insistimos no hay paso ni salida por la vía al Llano", insistió Claudia López.

Coviandina dice que ya hay paso por la Vía al Llano

Sin embargo, Fernando Castillo, director del concesionario Coviandina, explicó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que está "habilitado el paso a la altura del kilómetro 56+600 al 58+900" y que sector en el que se habilitó el paso desde las 8 de la mañana "después de las labores de limpieza"

Publicidad

De acuerdo con el funcionario, "ya se liberó el kilómetro 35, Buenavista y el kilómetro cero", es decir que es esos puntos había "un punto de detención preventiva para evitar el ingreso de más vehículos en cumplimiento del plan de contingencia", los cuales ya no están.

"En este momento ya se tiene circulación por ese punto, hemos hecho un trabajo coordinado con la dirección de tránsito y transporte", continuó Castillo, explicando que quizás la información que entrega la alcaldesa Claudia López se debe a que, pese a la habilitación de la Vía al Llano, "no es tan ágil el reinicio del movimiento de los vehículos".

¿Qué vehículos pueden transitar por la Vía al Llano?

Según recordó el ingeniero Castillo, actualmente la Vía al Llano tiene habilitada la fase 2, en la que se "incluye vehículos de carga y tránsito de transporte público de pasajeros". Eso sí, recordó el paso para los vehículos particulares se habilitará desde este jueves.

Publicidad

¿Cuándo podrán transitar los carros particulares por la Vía al Llano?

"Los vehículos particulares inician a partir de mañana, con el mismo horario que tenemos establecido, pero para las comunidades que se encuentran aguas arriba de Guayabetal tiene permitida la circulación vehicular en esos municipios, no debe confundirse el cierre total, que no lo hay para esos vehículos, hay es una restricción Bogotá-Villavicencio de esos vehículos. Para los otros municipios hay una circulación controlada", detalló.