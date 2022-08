Viaje a la NASA: el sueño de 35 niñas colombianas //

Como invitadas de honor llegarán más de 35 niñas colombianas a las instalaciones del Space Center de la NASA, ubicadas en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Tomarán un avión este próximo sábado, 20 de agosto, para cumplir este sueño.

Allí las niñas, provenientes de 22 departamentos del país, tendrán la oportunidad de conocerse con ingenieras, científicas y astronautas que las esperan para enseñarles algo de lo que hacen y lo que requieren para formarse en esta carrera.

Este vienes, 19 de agosto, fueron despedidas en el Planetario de Bogotá por sus familiares y el Gobierno nacional, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Me he sentido súper genial, maravillosa porque aparte de que ya estoy cumpliendo mis sueños y estoy enorgulleciendo a mis padres, estoy sacando adelante a mi municipio, a Puerto Tejada, Cauca. Estoy nerviosa, la verdad, porque, aunque ya monté en avión, llegar a Estados Unidos es otra cosa. Siento que la alegría me va a matar”, dijo con mucha emoción María Arboleda, una de las viajeras.

El proceso, sin duda, no ha sido fácil. Fueron cinco meses en los que las niñas recibieron clases semanales como parte del programa, crearon su propio proyecto de emprendimiento y se prepararon para vivir esta experiencia.

“El proceso fue un poco duro porque nada es fácil en esta vida. Primero fueron las entrevistas, después cuando fuimos notificadas de que seríamos parte de la tripulación, las clases virtuales, los trabajos que teníamos, la sustentación de proyectos para por fin estar aquí y todavía falta mucho”, recordó Yeirin Alejandra Reyes.

Otro factor importante del programa: “Ella es Astronauta”, que lidera la fundación She Is, en alianza con el Space Center de la NASA, es que hay intercambio cultural entre las niñas que provienen de diversas regiones del país.

“Este es un logro que siempre quise que estuviese en mi vida. Me siento muy orgullosa de las clases que me van a brindar y estar rodeada de estas niñas tan hermosas e inteligentes. Como hay niñas de diferentes ciudades de Colombia, hay culturas diferentes a las que yo he estado. Es muy bonito conocer las historias que ellas han sufrido”, contó Rosa Isabella Piniquitarabe, quien viene desde Valledupar, en el departamento de Cesar.

Y es que las únicas emocionadas no son las niñas, sino sus madres y padres que saltan de la alegría y orgullo cuando las ven.

“Me siento muy contenta, agradecida con Dios porque le está dando esta oportunidad tan grande a mi hija. Una oportunidad que muchos hemos querido, pero que por diferentes circunstancias no hemos podido. Ha sido una experiencia maravillosa tanto para ella, como para mí”, dijo Mary Muñoz, una de las madres que acompañaba a su hija en esta despedida.

Esta será la segunda misión de colombianas que viajan a los Estados Unidos, en donde completarán su aprendizaje de carreras STEAM (el acrónimo de carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

Un proyecto que es posible gracias a varios patrocinadores, entre ellos, Caracol Televisión.

