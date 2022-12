Viceministra de Minas le falta al respeto a Bucaramanga: alcalde sobre oro en Santurbán

La viceministra de Minas, Carolina Rojas, dijo, el pasado sábado, que los proyectos mineros como el que se pretende hacer en Santurbán traerían beneficios económicos para el país y más, en un momento como el que se está pasando por cuenta de la pandemia.

“En momentos de crisis como el de ahora, el oro aumenta considerablemente su precio y es una gran oportunidad para la recuperación de Colombia, que tiene una geología donde existe este mineral”, dijo la funcionaria en Noticias Caracol.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, al respecto, le dijo a BLU Radio que, por cuenta de ese proyecto, quedarían Santander y Bucaramanga sin agua.

“¿Cómo reaccionarían en Bogotá si hubiera explotación minera en Chingaza? Lo que tenemos que entender es que esta planeación minera planea unos túneles que rompen todos los acuíferos”, dijo.

En ese sentido, el alcalde expresó que la ministra le falta al respeto a Bucaramanga y al país por cuenta de esas declaraciones.

“Con las regalías se plantean para la población del departamento no darían ni siquiera para que al mes se puedan movilizar en un bus de Metrolínea. Esto no es de crear unos espejismos, como lo hace la viceministra, de que el precio del oro hoy está disparado. Eso es una falta de respeto, no solo con Bucaramanga y el departamento, sino con el país”, puntualizó.

El alcalde manifestó que en el documento técnico que entregó a la Anla se evidencia el daño ambiental que se haría en caso de que se permita la explotación en el páramo.