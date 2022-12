Víctimas de La Chinita creen que hay gran oportinunidad para acuerdo final de paz

Víctimas de La Chinita se expresaron tras declaraciones del presidente argentino, Mauricio Macri, en las que afirma que él y el papa Francisco comparten la opinión de que tras el Plebiscito por la paz, en Colombia lo que esperan es que se inicie una nueva negociación que termine en un proceso de paz consolidado y que rezan por esto.



Dina Hurtado, una de las víctimas de la masacre de La Chinita, comparte que ahora se abre una nueva oportunidad para que tanto los del sí, como los del no, consigan llegar a un consenso que conlleve a un acuerdo para finalizar la guerra.



"Ahora los del no se han dado cuenta de la magnitud de lo que se puede venir si la paz no se llega a dar. Estamos muy positivos y sabemos que el presidente Santos le está metiendo muchas ganas a esto y las víctimas estamos mandando todas las buenas enegerías"



Esta reacción surge luego de que el papa Francisco y el presidente argentino Mauricio Macri, se reunieran durante más de dos horas a puerta cerrada en el Vaticano para conversar de diferentes temas, entre ellos la paz en Colombia.