Víctimas reclaman a la JEP por "falta de garantías" en proceso contra coronel (r) González del Río

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas está decidiendo si expulsa o no al coronel en retiro Robinson González del Río, quien en algún momento fue considerado un testigo clave en el caso de los falsos positivos. En la justicia ordinaria había sido condenado a 37 años de prisión por estos delitos, sin embargo, en 2018 recuperó la libertad tras someterse a la JEP y aportar verdad acerca de estos delitos.

El pasado 2 de febrero de 2022 se conoció que el coronel González había sido capturado nuevamente como parte de un operativo en contra de una red de apoyo a la banda criminal ‘La cordillera’, dedicada al narcotráfico en el departamento de Nariño. Las investigaciones de la justicia daban cuenta de que algunos militares activos y en retiro estaban colaborando con grupos armados ilegales con armas que estaban siendo sacadas de guarniciones militares.

Tras conocerse estos hechos, las víctimas elevaron una solicitud a la JEP para que considerara la expulsión del coronel en retiro y este jueves se está llevando a cabo una audiencia para tomar decisiones en este caso. Sin embargo, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia, una de las organizaciones que ha solicitado la expulsión del coronel, asegura que se están viendo afectados los derechos de las víctimas.

"La JEP lo recibió con los brazos abiertos y le entregó libertad condicional para hacerle el quite a la condena por más de 37 ejecuciones extrajudiciales, no le preguntó por sus otras actividades criminales y no profundizó sobre máximos responsables de estos homicidios. Ahora la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP decide que quienes impulsaron la exclusión no podemos participar y que solo se atenderán solicitudes de las víctimas de Cauca y Valle, que las del Mártires de Puerres de otros departamentos y periodos no pueden participar", señala la organización.

Se espera que a las 4:00 de la tarde de este jueves la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decida si expulsa o no al coronel en retiro tras la solicitud de las víctimas.

