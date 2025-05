Víctor de Currea-Lugo llegará al Gobierno como asesor del Dapre

Recientemente, fue publicada en Aspirantes a la Presidencia la hoja de vida de Víctor de Currea-Lugo como asesor en el Dapre.

El médico y experto en Medio Oriente ya presentó los documentos requeridos como la declaración de conflictos de interés y de renta.

Cabe mencionar que el ahora asesor declinó en su momento formar parte del servicio exterior por una controversia generada por denuncias de acoso en su contra.

La congresista Jennifer Pedraza fue una de las que cuestionó este nombramiento al señalar públicamente, a través de redes sociales, que el nombramiento era cuestionable debido a los señalamientos que existían en su contra por parte de estudiantes de la Universidad Javeriana y Nacional.

Víctor De Currea-Lugo // Foto: Twitter @DeCurreaLugo

Pedraza cuestionó que una administración como la de Gustavo Petro, que tuvo como bandera el feminismo y buscó apoyo electoral en este, otorgara importantes cargos a personas con este tipo de cuestionamientos.

En ese momento, De Currea-Lugo expresó que su decisión de renunciar a la designación no respondía a un reconocimiento de culpabilidad, sino a la intención de no convertirse en un factor de tensión política para el Gobierno. También señaló que las acusaciones en su contra no se traducen en ningún proceso judicial formal.