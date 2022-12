A de la Liga de Campeones.



Sin embargo, al finalizar el encuentro no todo fue felicidad para el portugués quien se enfadó con un periodista que le preguntó acerca de la fiesta en la que participó el cantante colombiano Kevin Roldán hace casi seis meses.



"No hacéis preguntas inteligentes, luego decís que por qué no hablo", dijo el crack del equipo ‘merengue’.