Video: Víctimas de Bojayá son sepultadas con cantos y oraciones

Durante toda la noche del domingo, la comunidad de Bojayá veló a sus muertos como último adiós con cantos de alabaoras, gualíes para los niños y rezos de rosarios.

Muy temprano en la mañana, las mujeres cambiaron el color de sus atuendos y el coliseo del pueblo fue el espacio para una misa ecuménica antes de recorrer por última vez los pasos de quienes ya no están; en este pueblo donde los vivos no descansan hasta que no descansen los muertos.

Noventa y nueve cofres fueron cargados por las calles de Bellavista, Bojayá. Algunas personas llorando, otras, recordando con fotografías y camisetas con los nombres de sus muertos y un mensaje particular y común: perdonar para tener tranquilidad.

Hasta el mausoleo construido en su honor, muy cerca de la orilla del río Atrato llegaron con banderas blancas, cánticos, y algunos espacios de perpetuo silencio.

Desde este domingo, en una ceremonia de honor, estuvieron embajadores de países como Noruega y Francia quienes asistieron, junto con el representante de la ONU, y miembros del sistema integral de verdad, justicia y no repetición, la JEP, Medicina Legal. En el acto no hubo presencia de nadie del alto Gobierno, ningún ministro, ni el presidente. Solamente, la Unidad para las Víctimas, con Ramón Rodríguez, director, que de forma permanente estuvo diciendo que el compromiso es continuar con los actos de reparación.

Pasaron 17 años y medio para que, al fin, las víctimas de una de las peores masacres de la historia del conflicto pudieran ir a descansar en paz.

