VIGÍA, el dron colombiano para inteligencia y vigilancia de precisión lanzado por la CIAC

Colombia presentó en Expodefensa 2025 a VIGÍA, un dron creado y ensamblado completamente en el país por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC). El dispositivo, resultado de meses de trabajo de ingenieros y especialistas, busca abrirse espacio en un mercado global dominado por grandes fabricantes y donde la innovación es la única vía para mantenerse vigente.

El VIGÍA fue concebido como un sistema aéreo no tripulado modular y portátil, capaz de adaptarse a misiones de vigilancia, inteligencia y operaciones especiales tanto en entornos civiles como de defensa. Su diseño compacto, de apenas 5 kilos de peso, contrasta con el nivel de tecnología integrado: cámaras diurnas, nocturnas y térmicas, además de una función de auto tracking que permite seguir automáticamente vehículos, personas o puntos de interés sin intervención del operador.

Uno de los elementos más llamativos es su capacidad de transmisión de video en tiempo real mediante sistema satelital, una ventaja clave para operar en selvas, montañas o zonas rurales donde no hay conectividad. A esto se suma un alcance operativo de hasta 20 kilómetros y una autonomía cercana a los 70 minutos, cifras que lo ubican por encima de muchos modelos de su misma categoría.

El proyecto fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de expertos colombianos, quienes apostaron por un diseño modular que permite reparaciones rápidas y reduce costos de mantenimiento, un aspecto altamente valorado por entidades que requieren equipos operativos sin interrupciones.



La CIAC ve en este dron una oportunidad para fortalecer la independencia tecnológica del país y posicionar a Colombia como un actor competitivo en el mercado de soluciones aeronáuticas avanzadas.