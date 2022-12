Viviane Morales no descarta que J.J. Rendón haya cobrado a narcos por mediación

La exfiscal Viviane Morales no descartó que J.J. Rendón haya cobrado a los narcotraficantes por presentar una propuesta de sometimiento al Gobierno Nacional y reveló que recibió en su despacho al asesor venezolano, quien le presentó el parecer de los hermanos ‘Comba’.

“Si se hacen labores profesionales como asesoría se puede cobrar, pero también puede haber labores de acercamientos que no tiene intereses de cobrar. Yo no me atrevería a juzgar ni ir más allá. Lo que es claro que las asesorías y los trabajos profesionales cuestan”, dijo la ahora senadora, quien insistió que “puede hacer una asesoría con fines distintos al lucrativo”.

Morales aseguró que se enteró de la propuesta por el presidente Juan Manuel Santos , quien la citó a una reunión en la Casa de Nariño, a la que también asistió el general Óscar Naranjo .

Indicó que una vez celebrada la reunión con el ahora asesor de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, delegó al entonces director nacional de fiscalías, Néstor Armando Novoa; a la directora del CTI, Maritza Escobar; y al asesor de su despacho, Wilson Martínez, para que se reunieran con los abogados de los ‘Comba’ con el fin de estudiar la propuesta y dar una respuesta.

“El tema se estudia, se hace el marco legal y la respuesta es que en el caso de someterse a la justicia la pena sería por encima de los 20 años. Después de esta respuesta nunca más volvieron a acercarse a la Fiscalía General de la Nación”, indicó la exfuncionaria.