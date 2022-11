¿Vuelven casos de falsos positivos? Así lo plantea investigación de New York Times

Una investigación publicada por el diario The New York Times, a cargo de su corresponsal en la región Andina, Nicholas Casey, denuncia que altos mandos del ejército colombiano habrían impartido órdenes para que las tropas dupliquen la cantidad de criminales abatidos, estrategia que podría llevar a casos similares a los llamados falsos positivos. El artículo, sin embargo, no aporta documentos oficiales que sustenten esta versión.

Le puede interesar: La mitad de falsos positivos de Soacha sigue sin reparación: familiares de víctimas

Publicidad

La publicación revela que en una reunión a inicios de año a generales y coroneles se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques, esto según documentos revisados por The New York Times y la versión de tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas.

Además, el diario aseguró que el Mayor General Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes.

Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales.

El director de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, aseguró desde su cuenta de Twitter que estás prácticas sugieren que el ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos.

Publicidad

De igual manera dice que estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil y que el Gobierno debe dar explicaciones.

Estas son las presentaciones diarias que se hacen en el Ejército colombiano.



Cada brigada debe reportar cuántos días lleva sin combatir. Irresponsable política que pone en riesgo a la población. pic.twitter.com/0Q2TzGX8mE — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 18, 2019

Otro en pronunciarse fue el representante de la Cámara por el Partido Verde Inti Asprilla, quien desde su cuenta de Twitter aseguró que el artículo confirma los rumores de la semana pasada sobre una nueva era de falsos positivos que se estaba gestando al interior de las Fuerzas Militares, por lo que pidió la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero.



“Esto debe llevar a un consenso de todas las fuerzas, no solo de oposición si no de las fuerzas independientes para lograr lo más rápidamente posible la salida del Ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares”, dijo el congresista.

Publicidad



Oficiales del ejército revelaron ordenes del Alto Mando que los obligarían a dar resultados, incluso sin cumplir los más estrictos protocolos.